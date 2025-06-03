الرياض - كتبت رنا صلاح - استعدت وزارة الداخلية هذا العام بمجموعة من التحضيرات الجديدة التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لحجاج بعثة القرعة، حيث أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج عن تفاصيل هذه الاستعدادات خلال جولة ميدانية داخل مخيمات البعثة بمشعري عرفات ومنى. ومن المقرر أن يتم تصعيد الحجاج غداً إلى جبل عرفات المبارك.

رئيس بعثة الحج يتفقد مخيمات حجاج القرعة في عرفات ومنى

وأكد رئيس البعثة خلال الزيارة أن التجهيزات الجديدة تتضمن تركيب مكيفات فريون، وتوفير مراوح هوائية وأسرّة قابلة للطي (“صوفا بد”) بالإضافة إلى الوسائد والبطاطين لتأمين راحة الحجاج. كما شهدت المخيمات تطويراً شاملاً لمرافق الحمامات، بالإضافة إلى تهيئة حمامات ومسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن يستخدمون الكراسي المتحركة، إلى جانب إنشاء صالات انتظار مكيفة تسهم في منح الحجاج أجواء مريحة بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح المسؤول أن البعثة تمكنت، بالتعاون مع الجهات السعودية المعنية، من تأمين مواقع متميزة لمخيمات الحجاج في مشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، بالإضافة إلى مواقع مميزة في منطقة منى، وذلك لتسهيل عملية أداء المناسك لاسيما فيما يخص رمي الجمرات خلال أيام التشريق، موضحاً أن من شأن قرب مواقع الإقامة من مرافق الشعيرة أن يمنح الحجاج المصريين سهولة في التنقل ويوفر عليهم عناء المسافات البعيدة.

ومن التدابير المتخذة لمواجهة موجات الحرارة الشديدة، أشار رئيس البعثة إلى أنه تم تثبيت مظلات مظللة أمام المخيمات تحمي الحجاج من أشعة الشمس وتمنحهم مزيداً من الأمان أثناء تأدية الشعائر. كما شملت الاستعدادات تجهيز مخيمات منى بكافة المتطلبات الضرورية، ورفع كفاءتها من خلال دعمها بعدد كبير من المكيفات والمراوح، إلى جانب الاعتماد على أنظمة تكييف مركزية متطورة، وتجهيز مطابخ حديثة لتوفير وجبات ساخنة ذات جودة عالية، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك المطابخ قريبة من جسر الجمرات لتسهيل وصول الحجاج والإشراف على توفير أفضل مستوى من الخدمة الغذائية.

وأكد المسؤول على تركيز وزارة الداخلية هذا الموسم على تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، سواء في عرفات أو منى، لتهيئة بيئة مناسبة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر. وخصّ بالذكر الخدمات الغذائية، حيث تم انتقاء الوجبات المقدمة بعناية شديدة لضمان توازنها الغذائي وشمولها جميع العناصر الأساسية التي يحتاجها الحاج خلال فترة إقامته في المشاعر المقدسة.

من جانب آخر، لفت إلى أن بعثة القرعة ستقوم غداً بتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات، في إطار جدول زمني منظم يراعي راحة وسلامة الجميع. ولم تغفل البعثة عن توفير أسطول من الحافلات الحديثة المجهزة بأنظمة التبريد وأجهزة تتبع المواقع “GPS”، لمراقبة مسار الحافلات والتأكد من التزام السائقين بالخطوط المحددة، وضمان وصول الحجاج إلى وجهاتهم بأمان ودون تأخير، مع توفير الدعم اللازم للسائقين في حال حدوث أي خروقات لمسارات السير المعتمدة.

جاءت هذه الخطوات والاهتمامات في إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على تهيئة أفضل الظروف لحجاج بيت الله الحرام، وتيسير كافة الأمور التي تعينهم على أداء المناسك بسلام وطمأنينة، مع توفير بيئة آمنة وخدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم المتنوعة خلال موسم الحج.