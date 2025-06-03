أيمن الرمادى يتفقد استعدادات دونجا مع الزمالك قبل نهائي الكأس

الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة قنا مبادرة إنسانية تحت عنوان “أضحى الخير”، تهدف إلى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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وقد أسفرت هذه المبادرة عن توزيع حوالي 3 أطنان من اللحوم على آلاف الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار خطة الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.

وأكد محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بمحافظة قنا، أن هذه المبادرة جزء من سلسلة من الفعاليات التي يسعى الحزب لتنفيذها سنويًا، انطلاقًا من التزامه بمبادئ التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التراحم والتلاحم بين أفراد المجتمع.

كما أوضح أمين الحزب أن عملية التوزيع تمت وفق كشوف دقيقة، وبالتعاون مع الوحدات الحزبية في المراكز والقرى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه.

وقد نالت المبادرة تفاعلاً إيجابيًا واسعًا من المواطنين، الذين أعربوا عن امتنانهم وشكرهم لحزب مستقبل وطن، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحزب بالمواطنين وحرصه على دعمهم في مختلف المناسبات.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “أضحى الخير” تأتي ضمن جهود الحزب على مستوى الجمهورية لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء دولة حديثة تعلي من شأن المواطن وتعمل على توفير سبل الحياة الكريمة له.