عمر كمال يقترب من الانتقال إلى سيراميكا بعد محادثات مغرية 

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، التي يرأسها اللواء مهندس محمود نافع، عن دراستها لمقترح مقدم من إحدى الشركات المتخصصة، يهدف إلى تحويل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة إلى مصدر مستدام للطاقة عبر إنتاج غاز الميثان واستخدامه لتوليد الكهرباء.

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يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة التشغيل ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية كأولوية قصوى.

وفي هذا السياق، أفاد اللواء محمود نافع أن استخدام غاز الميثان الناتج عن معالجة الحمأة يعد بديلًا فعالًا للطاقة التقليدية، حيث يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، خصوصًا في ما يتعلق بنقل الحمأة واستهلاك الكهرباء في المحطات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

كما أضاف أن الشركة تعطي أهمية كبيرة للحلول التقنية المبتكرة التي تضمن التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة. وأكد أن المقترح حاليًا قيد الدراسة التفصيلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية بناءً على نتائج التقييم الفني والاقتصادي. ومن المتوقع أن يتضمن المقترح إنشاء هواضم حيوية في عدد من محطات المعالجة للاستفادة بشكل آمن وفعال من الحمأة لإنتاج الطاقة، مما يدعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل البصمة الكربونية.