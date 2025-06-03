الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فؤاد الأول الديني الأزهري للبنين في مدينة أسيوط. وكان في استقباله الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور جاد أحمد عبد الرحمن، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

موسم الزمالك وبيراميدز .. حصاد نهائي كأس مصر تحت صافرة الحكم بسيوني

خلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية التنظيم والالتزام بالتعليمات، بما في ذلك منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية إلى لجان الامتحانات، لضمان نزاهة العملية الامتحانية. كما تأكد من توفير بيئة مناسبة وصحية للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وآمنة.

وأشار الدكتور علي محمود إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 7701 طالب وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية في المحافظة، منها 12 لجنة مشتركة بين القسمي العلمي والأدبي و11 لجنة مخصصة للقسم العلمي، الذي يضم 2063 طالباً، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5638 طالباً وطالبة.

وأعرب عدد من الطلاب عن عدم وجود أي مشاكل في اللجان أو الورقة الامتحانية، معربين عن ارتياحهم لسير الامتحانات بشكل منظم ومرتب.