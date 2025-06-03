استعدادات نصف نهائي كأس عاصمة مصر: القناة التي ستنقل المباريات

الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا شاملًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” في المحافظة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية. يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة في قرى مركزي إسنا وأرمنت.

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حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد حسن، مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء.

تركزت النقاشات خلال الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام محافظة الأقصر، على الموقف التفصيلي لمشروعات الصرف الصحي في كل قرية ضمن مركزي إسنا وأرمنت في إطار أعمال المبادرة. شملت المناقشات متابعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع، وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية، واستعراض الموقف الحالي لكل قرية ومخطط الصرف الصحي العام لكل مركز من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال المتبقية من مشروعات المبادرة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وأكد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لحل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والإسراع في معدلات تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية المتبقية. كما أكد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ووضع خطة زيارات لمتابعة الأوضاع في القرى على أرض الواقع.

حضر الاجتماع أيضًا كل من اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكرى، مدير التنفيذ بالهيئة، بالإضافة إلى مهندسي دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ورؤساء مركزي إسنا وأرمنت، وياسر جاد، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة.