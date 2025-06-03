مش هروح الزمالك.. نجم منتخب مصر يرفض الانضمام إلى الزمالك قبل مباراة بيراميدز| فشل الصفقة يا زملكاوية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد مصطفى فتحي جناح نادي بيراميدز في تصريحات تلفزيونية على تمسكه بالاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة رغم تلقيه عددًا من العروض المحلية والخارجية مشددًا على التزامه الكامل بعقده مع النادي الذي يمتد لموسمين إضافيين.

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وأوضح اللاعب في تصريحات إعلامية أنه لا يضع خيار الرحيل في حساباته حاليًا، قائلاً: ” بالفعل لدي عروض من أندية تلعب في الدوري المصري وأخرى من خارج مصر لكن في النهاية أنا مرتبط بعقد مستمر مع بيراميدز خلال السنين المقبلة، وكل تركيزي ينصب على تقديم أفضل ما لدي للفريق”، وكان نادي الزمالك الذي سبق أن لعب فتحي بقميصه وحقق معه نجاحات بارزة قد تقدم بعرض رسمي لاستعادة خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم ذلك أبدى اللاعب رغبته في مواصلة مشواره مع بيراميدز مؤكدًا ثقته في المشروع الرياضي للنادي وطموحاته المتزايدة.

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ويأتي هذا القرار في ظل الأجواء الإيجابية داخل بيراميدز خصوصًا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق مؤخرًا بحصده لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه عقب فوزه المثير على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، هذا الإنجاز منح الفريق دفعة قوية نحو ترسيخ مكانته بين كبار القارة وهو ما ينعكس على رغبة العديد من اللاعبين في الاستمرار داخل صفوفه، مصطفى فتحي، الذي يعد من أبرز صانعي اللعب في الكرة المصرية خلال العقد الأخير لعب دورا محوريا في مشوار بيراميدز القاري والمحلي بفضل مهاراته الفنية العالية وخبرته في خوض المباريات الكبيرة.