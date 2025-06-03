الرياض - كتبت رنا صلاح - فتح نادي بيراميدز باب المفاوضات بشكل جاد مع إدارة نادي غزل المحلة من أجل التعاقد مع المدافع المتألق عمرو الجزار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن خطط النادي لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد، ووفقا للتقارير فإن الجزار وافق على توقيع عقد مع بيراميدز لمدة ثلاث سنوات والانتظار حتى حسم الصفقة مع ناديه.

خطفه من الجزيرة.. بيراميدز ينتصر على الأهلي ويحسم التعاقد مع صفقاته الجديدة لمدة ثلاث سنوات| عملها ممدوح

وفي الوقت ذاته دخل نادي البنك الأهلي بقوة على خط المفاوضات وأبدى رغبة واضحة في حسم الصفقة لصالحه حيث فتح قنوات اتصال مباشرة مع إدارة غزل المحلة مبديا استعداده لتقديم عرض مالي كامل لإنهاء الصفقة سريعًا قبل أن تتطور مفاوضات بيراميدز بشكل رسمي، من جهته يركز نادي بيراميدز حاليًا على التحضيرات النهائية لخوض مباراة نهائي كأس مصر المقررة يوم الخميس المقبل على أن تستأنف المحادثات بشأن الجزار مباشرة عقب انتهاء اللقاء في محاولة لتدعيم الصفوف بعناصر ذات جودة عالية قبل بدء المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

الجزار يتألق ويلفت انتباه الأندية

ويُعد عمرو الجزار، البالغ من العمر 25 عامًا أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وشارك في 29 مباراة مع غزل المحلة ونجح في تسجيل هدف كما أظهر مستويات دفاعية لافتة جعلته محط أنظار عدد من الأندية من بينها النادي الأهلي، الذي يمتلك اتفاقًا مبدئيًا مع اللاعب وناديه ولكن تأخر الاهلي في حسم الصفقة لما بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية وهو الأمر الذي جعل إدارة المحلة تفكر في الموافقة بشكل جدي على عرض بيراميدز القوي.