الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد سفيان فيغولي أحد أبرز لاعبي كرة القدم الجزائريين الذين صنعوا لأنفسهم اسمًا لامعًا في سماء الكرة الأوروبية والإفريقية، يتميز فيغولي بأسلوب لعبه الفني ورؤيته الثاقبة في وسط الميدان وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، في هذا المقال نسلط الضوء على قيمة ثروته والبطولات التي أحرزها خلال مسيرته، بالإضافة إلى عمره الحالي.

“سفيان فيغولي”.. لن تصدق كم تبلغ ثروته بعد الانتقال لنادي غلطة سراي التركي وعمره الحقيقي والبطولات التي

على مدى أكثر من عقد من الزمن في الملاعب الأوروبية جمع سفيان فيغولي ثروة معتبرة بفضل عقوده الاحترافية ورواتبه العالية، خاصة خلال فترة لعبه في الدوري التركي الممتاز، وقيمة الثروة التقديرية تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار أمريكي بحسب تقديرات غير رسمية وتقارير إعلامية حديثة.

أهم مصادر الدخل

عقود الأندية، خاصة مع غلطة سراي الذي كان يتقاضى فيه ما يُقارب 4 ملايين يورو سنويًا.

المكافآت الدولية مع المنتخب الجزائري.

عقود الرعاية والإعلانات، رغم أنها ليست نشاطًا رئيسيًا له.

استثمارات عقارية وتجارية محتملة في الجزائر وتركيا.

من هو سفيان فيجولي

سفيان فيغولي من مواليد 26 ديسمبر 1989 بمدينة لوفالوا-بيري في فرنسا، ويحمل الجنسية الجزائرية من خلال أصوله، يبلغ من العمر حاليًا 35 عامًا، لعب لعدة أندية أوروبية مرموقة أبرزها فالنسيا الإسباني وغلطة سراي التركي وويستهام يونايتد الإنجليزي، كما مثل منتخب الجزائر في العديد من المحافل الدولية.

البطولات التي حققها سفيان فيغولي

سفيان فيغولي لم يكتفِ بالأداء الفردي، بل كان جزءًا من فرق بطلة خلال مسيرته وحقق ألقابًا مهمة سواء على المستوى المحلي أو القاري، ومن تلك البطولات ما يلي:

مع غلطة سراي حقق الدوري التركي الممتاز مرتين (2017–2018، 2018–2019)، وكأس تركيا مرة واحدة، وكأس السوبر التركي مرة واحدة، ومع منتخب الجزائر حقق كأس الأمم الإفريقية 2019 (CAN)، ويعتبر أحد أعمدة الفريق الذي قاد الجزائر للفوز التاريخي بالبطولة في مصر.

أثره في الكرة الجزائرية

يعتبر فيغولي من الجيل الذهبي الذي أعاد البريق للكرة الجزائرية ليس فقط من خلال ألقابه، بل أيضًا بتأثيره الإيجابي على الأجيال الصاعدة وقيادته داخل الميدان خاصة في المباريات المصيرية.

هل يواصل اللعب أم يقترب من الاعتزال؟

في سن 35 لا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبله الكروي خاصة مع ابتعاده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، ومع ذلك أبدى اللاعب أكثر من مرة نيته في إنهاء مسيرته بطريقة مشرفة، وقد يفكر في دخول مجال التدريب أو العمل الإداري مستقبلاً.