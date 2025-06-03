الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد جماهير النادي الأهلي لصيف انتقالات ساخن في ظل التغييرات المرتقبة داخل الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجديد، وهذه التحركات تأتي في إطار استعداد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر هذه البطولة حدثا كبيرا مما يضع مسؤولية كبيرة على إدارة النادي لتجهيز فريق قوي ومتكامل قادر على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة.

جماهير السعودية لن تنام الليلة .. نادي سعودي كبير يحصل على توقيع كابتن الأهلي مقابل 75 مليون

في خطوة مفاجئة لعشاق القلعة الحمراء استقرت إدارة النادي الأهلي على رحيل نجم الوسط عمرو السولية مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على قرار فني من المدير الفني السابق مارسيل كولر وفقا لمصادر موثوقة فقد تم إبلاغ السولية رسميا بعدم وجود نية لتجديد عقده مما يفتح المجال أمامه للبحث عن تجربة جديدة سواء داخل مصر أو خارجها، ويعمل الجهاز الفني على تجديد دماء خط الوسط استعدادًا للتحديات المقبلة.

عرض الخليج وموقف السولية

وسط ترقب كبير لمستقبل السولية كشفت تقارير صحفية أن اللاعب تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية الخليجية، ويشمل راتبا سنويا قدره 750 ألف دولار أي ما يعادل قرابة 37.5 مليون جنيه مصري سنويا، ويمتد العرض لموسمين بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دولار نحو 75 مليون جنيه، ومن هنا بدأ السولية في دراسة العرض بجدية خاصة بعد عدم وجود نية للتجديد مع الأهلي.

تقدير الإدارة لعطاء السولية

رغم تلقيه عرضا قويا من نادي بيراميدز إلا أن عمرو السولية رفضه تقديرا لعلاقته التاريخية مع جماهير القلعة الحمراء، مفضلا خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري، واستجابة لهذا الموقف النبيل قررت إدارة النادي الأهلي تقدير السولية عبر صرف جميع مستحقاته المالية المتأخرة فورا، وتوجيه الشكر له على سنوات العطاء، ودعم قراره بخوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الدوري المحلي، ومن المتوقع أن يعلن السولية عن وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد حسم موقفه من العروض المقدمة له.