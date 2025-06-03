نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء، عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلنا مع مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، وأكد أن أفشة مستمر مع الفريق بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف:" المصدر كشف أنه لا يوجد نية في الوقت الحالي، للاستغناء عن محمد مجدي أفشة، لأنه لاعب مهم ومن القوام الأساسي للفريق".

واختتم كريم رمزي:" كما أكد أن النادي الأهلي لا يرغب في الاستغناء عن أفشة إلا في حال وصول عرض مميز للاعب، وسيتم مناقشة العرض بشكل جيد ومعرفة رغبة اللاعب قبل الموافقة عليه".