نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن رفضه القاطع للهجوم الذي تعرض له محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وتحديدا عقب خسارة نهائي دوري السلة أمام الأهلي.

وأكد محمد سلامة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى:" اجتماع اتحاد الكرة كان استكمال لاجتماع الرابطة مع الأندية وجميع الأمور التي أثيرت كانت محسومة في اجتماع الرابطة مع الأندية".

وأضاف:" أبرز المناقشات في اجتماع الاتحاد والرابطة والأندية كان موعد بداية الدوري بسبب ارتباطات منتخب مصر".

وأوضح:" هشام نصر ممثل الزمالك هو من تحدث عن تقليل عدد اللاعبين الأجانب من أجل رفع جودة مستوى الأجانب في الدوري المصري".

كما أشار:" لم يحدث اي جديد في ملف الأجانب بالدوري وتم اعتماد ما تم إعلانه في اجتماعه رابطة الأندية السابق مع الأندية".

واردف:" لدينا اجتماع عاجل الآن في مجلس إدارة الاتحاد السكندري لمناقشة استقالة محمد مصيلحي من رئاسة النادي".

وأشار:" محمد مصيلحي لا غبار عليه ورجل لا يبخل بأي جهد إداري أو مالي أو إنساني على أي شخص داخل الاتحاد السكندري".

وتابع:" محمد مصيلحي يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة ويصرف الكثير من الأموال في الاتحاد السكندري ويتعرض لهجوم كبير".

واستكمل:" لا يجب أن يتعرض محمد مصيلحي لهذا الهجوم بعد خسارة نهائي دوري السلة أمام الأهلي نظرا لكل ما قدمه للنادي".

واختتم سلامة:" نتمنى أن يتراجع محمد مصيلحي عن قراره خصوصا وأن المرحلة حرجة التي يمر بها الاتحاد السكندري، ونحاول أن نقنعه في المجلس بالعدول عن قراره".