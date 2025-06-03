نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء غد الأربعاء 4-6-2025، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي ألمانيا والبرتغال على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة ألمانيا ضد البرتغال غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: روبن كوخ، جوناثان تاه، ديفيد راوم.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، فلوريان فيرتز، ماكسيميليان ميتلشتيت.

خط الهجوم: تيم كلايندينست، ليروي سانيه، أنجيلو ستيلر.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياز، جونسالو إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينا، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، فرانشيسكو كونسيساو.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا ضد البرتغال مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.