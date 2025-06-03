نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا والبرتغال القادمة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب البرتغال مساء غد الأربعاء 4 يونيو الجاري على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وكان منتخب ألمانيا قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام إيطاليا بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما تأهل رفاق رونالدو إلى نفس الدور بعد الفوز أمام الدنماركي بنتيجة 5-3.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد البرتغال غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد البرتغال مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.