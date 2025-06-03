نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وموقف زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية وتحديدًا القلعة البيضاء، المباراة المثيرة بين الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر للنسخة الحالية 2024-25.

ويستقبل ملعب القاهرة الدولي، نهائي مسابقة كأس مصر لموسم 2024-25، بين العملاق الأبيض وبيراميدز.

وصعد الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كيلوباترا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي.

في المقابل، تخطى فريق بيراميدز عقبة البنك الأهلي في دور نصف النهائي وفاز برباعية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك المتوقع لنهائي كأس مصر:

▪︎ حراسة المرمى: محمد صبحي.

▪︎ خط الدفاع: محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتنايك - عمر جابر.

▪︎ خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد شحاته - عبدالله السعيد.

▪︎ خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - ناصر ماهر.

ويغيب عن صفوف الزمالك الثنائي التونسي حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وأحمد الجفالي الذي لا يزال مصابًا وبات غيابه مؤكدًا.

وفي نفس السياق، قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي استبعاد أحمد سيد "زيزو" عن مواجهة الفريق أمام بيراميدز بعد فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيعه على عقود انضمامه إلى الغريم التقليدي الأهلي.

موعد مباراة نهائي كأس مصر 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر 2025

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سورتس المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس مصر 2024-25، وتحديدًا على قناة ON SPORTS HD1