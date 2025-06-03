نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، في نهائي مسابقة كأس مصر للنسخة الحالية 2024-25.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي، نهائي مسابقة كأس مصر لموسم 2024-25، بين العملاق الأبيض وبيراميدز.

وصعد الزمالك إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كيلوباترا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي.

في المقابل، تخطى فريق بيراميدز عقبة البنك الأهلي في دور نصف النهائي وفاز برباعية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

ويذكر أن، فريق بيراميدز توج مساء الأحد الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة نهائي كأس مصر 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر 2025

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سورتس المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس مصر 2024-25، وتحديدًا على قناة ON SPORTS HD1.