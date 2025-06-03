نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة نارية أمام نظيره كوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستقبل ملعب البصرة الدولي، المواجهة المثيرة بين العراق وكوريا الجنوبية، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان قد أعلن اتحاد الكرة العراقي منذ أسابيع، عن تعيين المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مديرًا فنيًا لاسود الرافدين خلفًا للإسباني المقال خيسوس كاساس.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بينما تأتي العراق في المرتبة الثالثة برصيد 12 نقطة.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الياباني يوسوكي أراكي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب البصرة معقل أسود الرافدين.

موعد مواجهة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، في تمام الساعة التاسعة والريع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق، والعاشرة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports 2.