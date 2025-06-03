نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فريق الترجي التونسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، بمواجهة نظيره البرازيلي فريق فلامنجو، وذلك في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن البطولة في نسختها المقبلة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر يونيو الجاري، والثانية صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر منصة «DAZN» الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة.

يذكر أن فريق الترجي التونسي يقع في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من:

ليون الفرنسي، تشيلسي الانجليزي، فلامنجو البرازيلي.