نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب فريق الوداد البيضاوي المغربي في أول جولاته ببطولة كأس العالم للأندية المقبلة، موعدا مع العملاق الإنجليزي فريق مانشستر سيتي، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا، مواجهة الوداد المرتقبة في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت المغرب، وذلك يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات DAZN، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية في النسخة الجارية.

ويقع فريق الوداد البيضاوي المغربي في المجموعة السابعة، والتي تضم كل من:

مانشستر سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام في الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى الـ 13 من شهر يوليو القادم، وذلك على الأراضي الأمريكية.