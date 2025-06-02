الرياضة

حراس الزمالك يخوضون تدريبات فنية قوية استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

حراس الزمالك يخوضون تدريبات فنية قوية استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حراس الزمالك يخوضون تدريبات فنية قوية استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

وركز عماد المندوه مدرب الحراس بالجهاز الفني مع محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز،  على العديد من الجوانب الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لهم.

واكتفى محمد عواد ومحمد صبحي بأداء الفقرة الفنية مع مدرب الحراس، دون المشاركة في التقسيمة الفنية مع زملائهم بقرار من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء  بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا