نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حراس الزمالك يخوضون تدريبات فنية قوية استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

وركز عماد المندوه مدرب الحراس بالجهاز الفني مع محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، على العديد من الجوانب الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لهم.

واكتفى محمد عواد ومحمد صبحي بأداء الفقرة الفنية مع مدرب الحراس، دون المشاركة في التقسيمة الفنية مع زملائهم بقرار من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.