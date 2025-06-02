نبيل عماد دونجا يشارك في التدريبات الجماعية استعدادًا لنهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

شارك نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أُقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، ضمن الاستعدادات لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وجاءت مشاركة دونجا بعد الاطمئنان على حالته الطبية، عقب الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة فاركو الأخيرة في الدوري الممتاز، حيث خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع دون وجود أي شرخ أو كسر.

وخاض اللاعب الفقرة التأهيلية بشكل طبيعي، كما شارك في تدريبات الكرة إلى جانب زملائه، ما يؤكد جاهزيته للمشاركة في اللقاء المرتقب.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامته مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.