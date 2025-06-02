أيمن الرمادي يجتمع باللاعبين استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -

عقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أُقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وشدّد الرمادي خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية الاستعداد القوي والعمل بكل جدية خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المباراة النهائية.

وأكد المدير الفني أن المباراة تمثل فرصة حقيقية لمصالحة الجماهير، مشددًا على أن الفوز بالبطولة يُعد هدفًا رئيسيًا لإنهاء الموسم بلقب يُرضي طموحات الجماهير والإدارة.

واختتم الرمادي حديثه بتأكيده على ثقته الكاملة في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.