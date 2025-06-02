نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسباب استقالة محمد مصيلحى من رئاسة نادي الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصاعد الأحداث بسرعة الصاروخ داخل نادى الاتحاد السكندرى منذ خسارة الفريق الأول لكرة السلة بالنادى نهائى دورى السوبر أمس وتعرض بها رئيس النادى لتجاوزات من بعض الجماهير السكندرية ثم استقالة مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي.

وتقدم محمد مصيلحى رئيس النادى باستقالته من منصبه صباح اليوم.

وذكر محمد مصيلحى خلال الاستقالة أنه سعى منذ توليه المسئولية أن يكون عند حسن ظن جماهير الاتحاد السكندرى وأن يساهم فى تطوير الكيان وشهدت فترة توليه خطوات ملموسة يشهد عليها التاريخ.

وأضاف مصيلحى خلال الاستقالة أن دعمه للنادى كان نابعًا من دعمه لهذا الكيان العريق وقد تحمل الكثير من الأعباء المالية دون انتظار مقابل ووهو أمر معروف للجماهير والأعضاءوشهدت عليه مواقف عديدة.

وأرجع مصيلحى استقالته لسببين أولهما ظروفه الصحية والعائلية بالإضافة إلى ماصدر من تجاوزات من قلة من الجماهير تجاوزت كل حدود الأدب وطالته شخصيًا هو وأسرته

واردف رئيس النادى المستقيل أن ما حدث من قله من الجماهير

لا يمكن القبول به أو التهاون فيه بعدسنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل.

وأكد مصيلحى أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.

ووجه محمد مصيلحى الشكر لأعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى والمدير التنفيذي للنادى وجميع العاملين بالنادى على الجهد الذى بذلوه خلال السنوات الماضية متمنيًا لهم التوفيق.

وتنتظر جماهير الاتحاد السكندرى ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة المقبلة.