نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصدار رئيس الجمهورية.. قرار بتشكيلة المجلس العلمي للرياضة يعقد أولي جلساته بثوبه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد المجلس العلمي اعضاء المجلس العلمي بوزارة الرياضة اولي اجتماعاته اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي وذلك بعد الانتهاء من تشكليه بقرار من السيد رئيس الجمهورية والذي صدر مؤخرًا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان الاجتماع عقد بهدف مراجعة ومساعدة وايضًا تطوير البرنامج الاولمبي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية والتخطيط حتي أولمبياد لوس انجلوس 2028.

كما ستتناول اللجنة اعتماد البرامج الخاصة من قبل ثلاثون اتحاد أولمبي ووضع تصور عن الخطط المالية والفنية المدرجة والبرامج حتي الأولمبياد القادم.

وعقد اجتماع المجلس العلمي لوزارة الشباب والرياضة برئاسة المستشار علاء فؤاد ونائب المجلس الاستاذ الدكتور طارق رحمي والاستاذ الدكتور كمال درويش مستشارًا للمجلس.

وبحضور أعضاء المجلس العلمي، واتحاد الخماسي الحديث وبحضور رئيس الاتحاد مهندس شريف العريان والمدير التنفيذي هاشم يس عادل عبد السميع المدير المالي عبد الرحمن عيسي المدير الفني.

وبحضور اتحاد الهوكي، رئيس الاتحاد اشرف حسين فرحات والمدير التنفيذي دكتور ايهاب زين العابدين ورئيس اللجنة العلمية بالاتحاد دكتور مرعي حسين مرعي والمدير الفني للمنتخبات احمد زكريا