نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدى عبد العاطى يستقيل من تدريب الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى منذ قليل استقالته من منصبه.

وأضاف مجدى عبد العاطى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه كان هناك اتفاقًا ضمنيًا بينه وبين محمد مصيلحى رئيس النادى على البقاء فى الدورى هذا الموسم ثم تطوير منظومة كرة القدم ثانيا.



وأرجع المدير الفنى للاتحاد السكندرى استقالته إلى ظروفة الخاصة بالإضافة إلى استقالة مصيلحى.

وكان محمد مصيلحى تقدم باستقالته صباح اليوم من منصبه.

وتنتظر جماهير الاتحاد السكندرى خلال الايام المقبلة ما ستفسر عنه الأحداث التى تتصاعد بسرعة الصاروخ.