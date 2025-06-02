نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: هناك ملايين كانت تنتظر خسارة بيراميدز أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود عبد العاطي دونجا لاعب فريق بيراميدز، أن هناك ملايين كانوا ينتظرون خسارة بيراميدز أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال دونجا في تصريحات مع كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم الناس دايما كانت تقول ان بيراميدز يعاني في الخطوة الاخيرة، ومن بداية الموسم تعاهدنا ان هذا الموسم سيكون مختلف وفارق معنا، وتحدثنا ان احنا عندنا اهل وجهاز فني من حقنا نفرحهم.

وأضاف: في ناس مديانا 10 دقائق احتفالات ومحسسينا ان احنا خدنا دورة رمضانية هو في اهم من بطولة افريقيا، في ناس اتريقت علينا ولاعبو الفريق حاطين الخلفية بتاعت موبايلهم صورة كأس افريقيا، وكل الناس حتى عمال غرف الملابس كانوا يتحدثون عن اهمية التتويج باللقب، والناس بتتكلم في اي حاجة عن منظومة بيراميدز رغم نجاح المنظومة، وكل لاعبي بيراميدز منضبطين، وهناك ملايين كانت تنتظر خسارتنا أمام صن داونز، واللاعيبة لما كانت بتخسر بطولة كانت بتموت، وكل المحافظات كانت بتساندنا ورأيت كل الالوان امبارح بتساندنا.

وواصل: لا نفكر في الاهلي أو الزمالك، دائما ننظر إلى انفسنا ولا واحد كان يتوقع وصولنا للنهائي، وتخاذلنا امام البنك الاهلي وفاركو بسبب الخوف من الاصابه قبل نهائي إفريقيا.



وأكمل: هناك أشياء خرجتنا عن تركيزنا في الدوري الممتاز مثل أزمة عدم خصم نقاط من الاهلي، واغلقنا صفحة الدوري لحسم لقب دوري ابطال افريقيا ونافسنا لاخر نفس في الدوري بشرف، واحتفلنا بنفسنا عقب نهاية الدوري الممتاز بسبب مجهودنا على مدار الموسم والمنافسة لاخر نفس واخر مباراة في الدوري الممتاز.

وتابع: بيراميدز اضاف للكرة المصرية، ولو تالزمالك لو فايق سيمنح الدوري طعم تاني، وكل لاعبي بيراميدز يعشقون يورتشيتش ويتعامل معنا كأب واخ اكبر ولاعبي بيراميدز يمنح كل لاعب حقه، وسنبدا من غدا الاستعداد لنهائي كأس مصر اما الزمالك ومستمر مع بيراميدز.