نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أحمد ممثل للاتحاد السكندري في اجتماع اتحاد الكرة ورابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حضر الأستاذ محمد احمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ممثلا عن النادي في اجتماع اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية في وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الاجتماع مناقشة الكثير من الملفات المهمة، على رأسها المواعيد النهائية لفتح القيد للأندية للموسم الجديد، خاصة بعد فتح القيد الاستثنائى للأهلى أمس الأحد وحتى يوم 10 يونيو الجارى، كما يتطرق الاجتماع لتحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد.

وقام مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة بتسليم اتحاد الكرة التصور النهائي لشكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع.