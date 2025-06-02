استعدادا للتصفيات الآسيوية .. منتخبنا الوطني الأولمبي يكثف تدريباته بمعسكره الخارجي بروسيا

يواصل منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم « تحت 23 عاما « تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام حاليا في روسيا والذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، حيث كانت أولى الحصص مساء امس الاول عقب وصوله الى روسيا على أرضية ملعب أوتس كراتوفو، وذلك في اطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية، حيث أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة السابعة برفقة منتخبات العراق وكمبوديا وباكستان وسوف يخوض منتخبنا في معسكره الخارجي بروسيا ثلاث تجارب ودية يسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني الى الخروج بالعديد من الفوائد من هذه التجارب القوية استعدادا للتصفيات التي يطمح من خلالها الى خطف بطاقة الصعود من أجل مواصلة انجازاته . وتتكون قائمة منتخبنا في المعسكر الخارجي من 24 لاعبا هم : عاهد بن الحبشي المشايخي « النهضة « و محمد بن سالم العريبي ونايف فرج « ظفار « وعبدالعليم الرواحي «فنجاء» ومسعود بن سيف البحري «الشباب» وتركي بن عبدالله بيت ربيع «الاتحاد « وناصر بن علي الصقري وجواد بن خليفة العزي وسمير بن عبدالعزيز الحاتمي وسعيد بن غاصب الغنبوصي وأسامة بن محمد المحروقي «السيب « ورشاد بن عبدالحميد الذهين وزياد بن طارق الراسبي واسامة بن مجدي بيت سمير «النصر» وابراهيم بن سعيد الكندي « بهلاء « وعبدالعزيز بن جمعة الشقصي ولقمان بن صالح الجديدي وعيسى بن أحمد البريدعي «الرستاق» وأسامة بن مجدي بيت سمير وعلي حسن البلوشي « نادي عمان» ويسار بن سعيد البلوشي «صور» وعبدالهادي بن حفيظ المنوري «المصنعة « وحمد بن هلال النعيمي «المجد الإماراتي « ومازن بن صالح الحراصي «الظفرة الإماراتي».