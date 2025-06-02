نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى باستقالته من منصبه رسميًا صباح اليوم.

ولم يفصح مصيلحى رسميًا عن أسباب استقالته ويبدو أنها على خلفية الانتقادات التى تعرض لها أمس عقب خسارة الفريق الأول لكرة السلة نهائى دورى السوبر أمام الأهلى.

وسادت حالة من الحزن بين محبى وجماهير نادى الاتحاد السكندرى عقب استقالة رئيس النادى خاصة وان مصيلحى دعم النادى كثيرًا فى أمور ماليه وقدم لفريقى الكرة والسلة كل الإمكانيات المالية والفنية.

ويلقى محمد مصيلحى شعبية طاغية فى محافظة الإسكندرية ويلقى قبولا واسعا بين السكندريين.