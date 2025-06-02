نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيسكو: عشت بعض لحظات الشك.. والشغف أعادني لمنتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ثمّن النجم المخضرم إيسكو ألاركون عودته إلى منتخب إسبانيا بعد غياب 6 سنوات، في الوقت الذي أقر فيه بأنه لم يفقد الأمل مطلقا في العودة، وتحقيق اللقب الأول له مع "لا روخا"، بعد المستوى الكبير الذي قدّمه مع فريقه ريال بيتيس.

إيسكو: عشت بعض لحظات الشك.. والشغف أعادني لمنتخب إسبانيا

وقال إيسكو في تصريحات للاتحاد الإسباني لكرة القدم: "عندما لا تسير الأمور بشكل جيد تعيش بعض لحظات الشك، لكن هذه هي أهمية المواصلة، والإصرار، وعدم الاستسلام. أعشق كرة القدم، والشغف هو ما أتى بي إلى هنا مجددا".

كما اعترف صاحب الـ33 عاما بأن عودته لصفوف "الماتادور" تأتي مع نضج أكبر، وبرغبة أكبر في الاستمتاع بتواجده ضمن المجموعة التي كوّنها لويس دي لا فوينتي.

وأوضح: "أصبحت أكثر خبرة ونضج بشكل عام، وأحاول مواصلة أن أكون نفس اللاعب، وأستمر في الاستمتاع بإخراج كل ما لدي، ومحاولة التأثير فيمن حولي بكرة القدم. سعيد جدا بمواصلة عمل ما أحبه. أتمنى ألا تكون المرة الأخيرة".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي دوري الأمم، الخميس المقبل، أمام فرنسا في شتوتجارت، بحثا عن مقعد في النهائي وتحقيق اللقب للمرة الثانية تواليا.

وسيقام نصف النهائي الآخر الأربعاء بين ألمانيا، صاحبة الأرض، والبرتغال، في ميونخ.