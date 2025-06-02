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أحمد جودة - القاهرة -

سقط فريق إنترناسيونال على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام فلومينيسي بنتيجة صفر / 2 ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين (بتوقيت جرينتش).أحرز كيفن سيرنا وباولو بايا هدفي فلومينينسي في الدقيقتين 11 و83.

فلومينينسي يقهر إنترناسيونال.. وبالميراس يسقط من قمة الدوري البرازيلي

بهذا الفوز، رفع فلومينينسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إنترناسيونال عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تغلب كروزيرو على ضيفه بالميراس بنتيجة 2 / 1.

أحرز كايو خورخي هدفي كروزيرو في الدقيقتين 2 و4، بينما أحرز آلان هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 87.

وقفز كروزيرو بهذا الفوز للمركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما سقط بالميراس من قمة الترتيب ليتراجع للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة.

وارتقى فلامينجو لصدارة جدول الترتيب بعد فوز كاسح على ضيفه فورتاليز بنتيجة 5 / صفر.

سجل أهداف فلامينجو، جورجيان دي أراسكايتا وإيفرتون أراوخو ولويز أراوخو "ثنائية" وميشيل ديلجادو في الدقائق 30 و48 و56 و71 و74.

ورفع فلامينجو رصيده بهذا الفوز العريض إلى 24 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

وبعيدا عن صراع الصدارة، فاز أتلتيكو مينيرو على سيارا بنتيجة 1 / صفر، بينما تعادل كورينثيانز مع فيتوريا دون أهداف.