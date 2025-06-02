نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يفعل خيار شراء جوهرة فلامنجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الأرجنتيني كارلوس ألكاراز، الذي كان معارًا هذا الموسم للفريق، وذلك بعد تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع نادي فلامنغو البرازيلي، الذي انتقل منه اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويبلغ ألكاراز من العمر 22 عامًا، وهو دولي تحت 23 عامًا مع منتخب الأرجنتين، وقد وقع عقدًا مع "التوفيز" لمدة موسمين حتى يونيو 2027، حسب بيان رسمي للنادي الذي لم يفصح عن قيمة الصفقة.

وخلال فترة إعارته مع إيفرتون، شارك اللاعب الشاب في 16 مباراة، سجل خلالها هدفين، أحدهما في الجولة الأخيرة أمام نيوكاسل، كما قدم خمس تمريرات حاسمة، وشارك في سبع مباريات ضمن التشكيل الأساسي.

وتخرج ألكاراز من أكاديمية نادي راسينغ كلوب الأرجنتيني، ولعب لاحقًا في ساوثهامبتون الإنجليزي عام 2023، حيث قدم أداءً جيدًا، كما خاض فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي، قبل انتقاله إلى فلامنغو، حيث توج معهم بلقب كأس البرازيل.