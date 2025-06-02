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أحمد جودة - القاهرة -

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنف ثانيا عالميا الدور ربع النهائي من بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الأميركي بن شيلتون بأربع مجموعات، فيما حذت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى حذوه بتغلبها على الأميركية أماندا أنيسيموفا 7-5 و6-3 الأحد.

رولان جاروس: تأهل ألكاراس وسابالينكا وشفيونتيك إلى ربع النهائي وخروج مبكر لباوليني

وتفوق ألكاراس على منافسه 7-6 (8/10) و6-3 و4-6 و6-4 بعد مباراة ماراثونية دامت ثلاث ساعات و19 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه ليبلغ دور الثمانية للمرة الرابعة تواليا.

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع الأميركي تومي بول (12) الفائز على الاسترالي أليكسي بوبيرين 6-3 و6-3 و6-3.

وقال ألكاراس "اليوم صارعت ضد نفسي في ذهني" مضيفا: "في بعض اللحظات كنت غاضبا، كانت لدي بعض الأفكار السيئة. لكنني سعيد جدا بأنني لم أدع هذه المشاعر السيئة بأن تلعب ضدي...حاولت أن أبقى هادئا وأن امضي قدما".

وتفادى حامل لقب أربع بطولات كبرى خسارة المجموعة الأولى ثلاث مرات بشكل دراماتيكي قبل أن يحسمها بفضل شوط كسر التعادل.

ونجا ألكاراس من خسارة إرساله في الشوط الأول بعد ست فرض لمنافسه، قبل أن يكسر إرسال شيلتون في الشوط الثامن في طريقه لحسمها.

ورد الأميركي بقوة في المجموعة الثالثة مانعا ألكاراس من حسمها بسرعة، لكن ألكاراس استعاد نسقه في الرابعة كاسرا إرسال منافسه مبكرا.

ولم يعان الاسباني كثيرا لحسم المباراة في في ما بعد على الرغم من شوط تاسع ناري، غير إنه تمكن من الارسال لتحقيق الفوز.

وبلغ بول الثاني عشر ربع النهائي بتغلبه على بوبيرين (25) بثلاث مجموعات بنفس النتيجة 6-3.

وهذه المرة الثانية تواليا التي يبلغ فيها بول (28 عاما) ربع النهائي في البطولة الفرنسية.

في المقابل، تغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف ثامنا على الدنماركي هولجر رونه العاشر 7-5 و3-6 و6-3 و6-2 في مباراة مثيرة استمرت 3 ساعات و18 دقيقة.

وهي المرة الأولى التي يتاهل فيها موزيتي إلى ربع النهائي في رولان جاروس وسيلتقي بالأميركي فرانسيس تيافو (15) الذي لحق بركب بركب المتأهلين بفوزه على الألماني دانيال ألتماير 6-3 6-4 و7-6 (4/7).

وتألق موزيتي على الملاعب الترابية هذا الموسم حيث بلغ على الأقل نصف النهائي ثلاث مرات في 3 دورات استعدادية هامة لرولان جاروس.

- سابالينكا تواصل مسيرتها -

ولدى السيدات، احتاجت سابالينكا الفائزة بثلاثة القاب كبيرة (استراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفلاشينج ميدوز 2024)، إلى ساعة و32 دقيقة لتحسم النتيجة في صالحها.

ودخلت سابالينكا الساعية إلى إحراز أول لقب لها في رولان جاروس المباراة، في مواجهة منافسة تغلبت عليها 5 مرات في سبع مواجهات سابقة بينهما، لكن الكلمة كانت لها هذه المرة.

وستخوض البيلاروسية الدور ربع النهائي العاشر تواليا في بطولات الغراند سلام حيث تلتقي مع الصينية جنج تشينوين (8) الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا 7-6 (7-5) و3-6 و7-5.

وكانت تشينوين توجت بذهبية مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الاولمبية على ملاعب رولان جاروس بالذات الصيف الماضي.

وانقذت سابالينكا كرتين في المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 5-5 والإرسال في حوزتها لتفوز بها 7-5، ثم سيطرت على مجريات الثانية تماما لتفوز بالمباراة.

وأقصيت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة رابعة عالميا ووصيفة النسخة الماضية من ثمن نهائي البطولة بعد خسارتها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة عشرة 6-4 و6-7 (8/6) و1-6 لتضرب موعدا مع البولندية إيجا شفيونتيك الخامسة وحاملة اللقب ثلاث مرات.

وبدورها، فازت شفيونتيك على بطلة ويمبلدون السابقة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بصعوبة 1-6 و6-3 و7-5، لترافق سفيتولينا إلى ربع النهائي.

ولم يسبق لسفيتولينا أن تجاوزت ربع النهائي من بطولة رولان غاروس، حيث توقفت في هذا الدور أربع مرات منذ أول مشاركة لها في باريس قبل 12 عاما.

قالت بعد المباراة "لا زلت لا أصدّق أن المباراة انتهت لصالحي".

وأضافت "كانت مباراة صعبة حقا، جازمين لعبت بطريقة جيدة جدا. كانت صعبة جدا بالنسبة لي لكنني سعيدة للغاية بأني تمكنت من القتال حتى الكرة الأخيرة".

وخسرت باوليني التي دخلت البطولة الفرنسية بعد فوزها بلقب دورة روما في مايو، أمام سفيتولينا للمباراة الثانية تواليا، وفي بطولة كبرى أيضا، بعد خسارتها أمام في أستراليا، أولى بطولات الجراند سلام.

وبدأت باوليني بقوة في المجموعة الأولى وكسرت إرسال منافستها الأول متقدمة 3-0، لكنها خسرت إرسالها الثالث ثم ردّت بالمثل في الشوط السادس، قبل أن تخسر إرسالا جديدا. مع ذلك، حسمت المجموعة بصعوبة لدى كسرها إرسال الأوكرانية في الشوط العاشر.

وبدا أن الإيطالية في طريقها إلى الحسم حين تقدمت 3-1 بكسر إرسال منافستها ثم 4-1 و4-2 وصولا إلى خسارة إرسالها في الشوط السابع. وعلى الرغم من ذلك، ردّت بشوط كسر إرسال، إلا أنها سرعان ما خسرت إرسالها وصولا إلى شوط فاصل حسمته سفيتولينا.

واستسلمت باوليني في المجموعة الثالثة الحاسمة، فخسرت جميع أشواط إرسالها مقابل خسارة منافستها لشوط إرسال واحد، حاسمة المباراة في ساعتين و27 دقيقة.

- "شعرت أنني أواجه يانيك سينر" -

وعوضت شفيونتيك تأخرها بمجموعة لتهزم ريباكينا بصعوبة في لقاء دام ساعتين و29 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

وبدا أن مشوار البولندية المتعثر في العام الحالي سيُصاب بنكسة إضافية بعدما خسرت المجموعة الافتتاحية ثم إرسالها في مطلع الثانية بمواجهة منافستها الكازاخستانية.

وقالت شفيونتيك "حسنا، كانت الامور صعبة كما رأيتم، في المجموعة الأولى شعرت أنني ألعب ضد يانيك سينر".

وتابعت "كان علي أن أقوم بشيء ما للعودة إلى المباراة، لكن في ظل أدائها اليوم، بدا وكأنني لا أملك اية فرصة".

واستهلت ريباكينا المباراة بقوة فانتزعت تقدما واضحا 5-0 في طريقها لحسمها بسهولة 6-1.

ورغم خسارة إرسالها في بداية الثانية، نجحت ابنة الـ 24 عاما في استعادة توازنها وفرض التعادل.

وكسبت شفيونتيك التقدم في الشوط السابع من المجموعة الثالثة، لكن خطأ مزدوج في الشوط التالي فرض التعادل.

إلا أن شفيونتيك تمكنت من كسر إرسال منافستها في الوقت القاتل قبل أن ترسل للفوز.

وعززت شفيونتيك تفوقها في المواجهات المباشرة مع ريباكينا إلى 5-4 بعد أن سجلت فوزها الأولى ضدها على الملاعب الترابية.