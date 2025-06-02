نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية أسبانية أن صفقة انتقال حارس المرمى خوان جارسيا من إسبانيول إلى برشلونة ستصل قيمتها الإجمالية إلى 31.2 مليون يورو.

التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية تشمل هذه القيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، البالغة قيمته 25 مليون يورو، بالإضافة إلى الضرائب المرتبطة بالصفقة.

وقد توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع جارسيا على عقد طويل الأمد يمتد لست سنوات، بانتظار الموافقة النهائية من اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويحرص النادي الكتالوني على حسم الصفقة سريعًا، في ظل اهتمام بعض الأندية الإنجليزية بخدمات الحارس الشاب.