نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: محمد الشيبي من افضل اللاعبين الأجانب في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغنى الإعلامي كريم رمزي بتتويج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

كريم رمزي: محمد الشيبي من افضل اللاعبين الأجانب في تاريخ مصر

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بيراميدز استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا عن جدارة استحقاق.

وأضاف: الناس اتكلمت كتر عن مشروع بيراميدز والطموح وانا بقولكم أن المشروع نجح خلاص وبيراميدز استحق التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا عن استحقاق.

وتابع: محمد الشيبي من افضل اللاعبين الأجانب في تاريخ مصر ولا يوجد له بديل في بيراميدز، وإبراهيم عادل موهبة رائعة، واطلب من إدارة بيراميدز الموافقة على احتراف اللاعب بعدما حقق مع بيراميدز كل شئ، وهذه هي فرصته في الاحتراف الاوروبي، وأبراهيم عادل قفل اللعبة خلاص.

وواصل: احمد عاطف قطة يمتلك كل المقومات التي يحتاجها اي مدرب وسيفيد منتخب مصر، وقطة يحتاج إلى العمل على الشق البدني، ومهند لاشين خط وسط نموذجي، ويورتشيتش مدرب رائع

وأختتم: ادارة بيراميدز تعلمت الدرس وكونوا فريق ناجح وتجربة بيراميدز تشبه باريس سان جيرمان، وبيراميدز بنى قاعدة جماهيرية قوية من الشباب في مصر.

