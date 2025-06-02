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أحمد جودة - القاهرة -

عاد إلتشي إلى الدوري الإسباني للمرة السابعة في تاريخه الممتد لـ102 عاما، ويحتفل هذه المرة بالصعود بعد حرمانه من الاحتفال بترقيه خلال التصفيات أمام جيرونا في 2020 بسبب قيود التدابير الصحية التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد-19.

بعد عامين.. إلتشي يصعد لليجا للمرة السابعة في تاريخه

وحسم إلتشي تأهله بفضل فوزه الكبير خارج أرضه على ديبورتيفو لاكورونيا مساء اليوم الأحد 0-4 أثناء مباراة حسمت في غضون نصف ساعة تقريبا جاءت خلالها رباعية الضيوف عبر كل من مراد الغزواني وجون شيتاويا وجيرمان فاليرا.

ورغم الصعود الملحمي الذي حققه إلتشي المرة الماضية لكن الجائحة حرمته من الاحتفال بسبب حظر التجمعات في الساحات والشوارع مثلما اعتاد جمهور الفريق في كل مرة يصعد فيها إلى الليجا.

ويعود أبناء مدينة أليكانتي إلى الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب إيدر سارابيا بعد عامين من هبوطه للدرجة الثانية في أبريل/نيسان 2023 كمتذيل لليجا وقتها بعد موسم كارثي تعاقب خلاله على تدريب الفريق خمسة مدربين.

ونجح إلتشي، الذي يملكه رجل الأعمال الأرجنتيني كريستيان براجارنيك ورئاسة المحامي خواكين بويتراجو، في الترقي بعد موسم لفت خلاله الأنظار بنتائج رائعة خاصة على أرضه في ملعب مارتينيز فاليرو حيث حقق 10 انتصارات هذا الموسم.