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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الإيطالي لورينزو موسيتي، المصنف السابع عالميا بين لاعبي التنس، إلى ربع نهائي بطولة رولان جاروس، لأول مرة في مسيرته، بعد تغلبه على الدنماركي هولجر رونه.

موسيتي يطيح بهولجر رونه خارج رولان جاروس

وحسم موسيتي، أول مباراة في البطولة، بين اثنين من اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، بتغلبه على رونه، المصنف العاشر، بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3 و6-2 مساء الأحد.

ويواجه موسيتي في ربع النهائي، الأمريكي فرانسيس تيافو، المصنف 16 عالميا، الذي أطاح بالألماني دانييل ألتماير، بواقع 6-3 و6-4 و7-6 (7-4) ليبلغ أيضًا أول دور ثمانية له في رولان جاروس.

وتأهل أيضًا إلى ربع النهائي، الأمريكي تومي بول، الذي سيواجه حامل اللقب، الإسباني كارلوس ألكاراز، لتكون هذه المرة الأولى التي يخوض فيها أمريكيان، دور الثمانية في رولان جاروس، منذ مشاركة جيم كوريير وبيت سامبراس عام 1996.

وبلغ بول، ربع النهائي، بعد تغلبه على الأسترالي أليكسي بوبيرين، بواقع 6-3 و6-3 و6-3.