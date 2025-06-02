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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب المهاجم المكسيكي لفريق فانكوفر وايتكابس الكندي، دانيال ريوس، عن خيبة أمله عقب الخسارة القاسية التي تلقاها فريقه أمام كروز أزول بنتيجة 5-0 في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، مشيرًا إلى أن اللعب على ارتفاع شاهق كان عاملًا مؤثرًا في الأداء.

ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول

وقال ريوس في تصريحات عقب اللقاء: "ارتكبنا خطأين، وكانوا حاسمين جدًا في كل مرة هاجموا فيها. أثر علينا الارتفاع بشدة، ولم نتمكن من التكيف، وسنعود إلى ديارنا بخيبة أمل".

وكانت المباراة قد أُقيمت على ملعب يقع على ارتفاع 2240 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ما اعتبره لاعبو وايتكابس أحد أبرز التحديات التي واجهتهم في اللقاء الحاسم.