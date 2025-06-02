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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صعوبة إيجاد لاعب يمكنه خلافته في هجوم برشلونة بنفس الكفاءة، مؤكدًا أن المهاجمين القادرين على الحفاظ على مستوى تهديفي عالٍ لعدة سنوات أصبحوا نادرين.

ليفاندوفسكي: لا أرى خليفة لي في هجوم برشلونة حاليًا

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: "من الصعب ترشيح اسم معين. اليوم، عدد قليل من المهاجمين يستطيعون تسجيل أكثر من 40 هدفًا لموسمين أو ثلاثة متتالية. لقد لاحظنا تراجعًا عامًا في المعدلات التهديفية خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "لذلك، أعتقد أنه لا يوجد حاليًا من يستطيع أداء هذا الدور بنفس الفعالية التي تتطلبها هجوم برشلونة".