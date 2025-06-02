الرياضة

ليفاندوفسكي: لا أرى خليفة لي في هجوم برشلونة حاليًا

0 نشر
0 تبليغ

ليفاندوفسكي: لا أرى خليفة لي في هجوم برشلونة حاليًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي: لا أرى خليفة لي في هجوم برشلونة حاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعرب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صعوبة إيجاد لاعب يمكنه خلافته في هجوم برشلونة بنفس الكفاءة، مؤكدًا أن المهاجمين القادرين على الحفاظ على مستوى تهديفي عالٍ لعدة سنوات أصبحوا نادرين.

ليفاندوفسكي: لا أرى خليفة لي في هجوم برشلونة حاليًا

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: "من الصعب ترشيح اسم معين. اليوم، عدد قليل من المهاجمين يستطيعون تسجيل أكثر من 40 هدفًا لموسمين أو ثلاثة متتالية. لقد لاحظنا تراجعًا عامًا في المعدلات التهديفية خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "لذلك، أعتقد أنه لا يوجد حاليًا من يستطيع أداء هذا الدور بنفس الفعالية التي تتطلبها هجوم برشلونة".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا