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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد سيحا، حارس المرمى المنضم حديثا للفريق الأول للنادي الأهلي، على انضمامه للفريق الأحمر، قادمًا من نادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اول تعليق من محمد سيحا بعد انضمامه للاهلي

وقال سيحا خلال فيديو تقديمه عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: “بالطبع شعور مختلف، النادي الأهلي أكبر فريق في إفريقيا، شعرت بإحساس مختلف عندما دخلت من بوابة النادي الأهلي، اللعب للنادي الأهلي الذي يمثل الأندية في إفريقيا شعور كبير بالنسبة لي، وإن شاء الله أكون على قدر المسؤولية”.

وواصل: "عندما دخلت غرفة خلع الملابس رأيت أن اللاعبين يتعاملون باحترام، ولم أشعر بأنني غريب بينهم، وشعرت بأنني أتواجد هنا منذ فترة طويلة، ولم أشعر أنني غريب بل في بيتي".



وأتم: "المفاوضات كانت عن طريق وكيلي وكان لدي عروض من العديد من الأندية، ولكن عندما يصل عرض من النادي الأهلي لا يحتاج إلى تفكير، وأخذت القرار فورًا دون تفكير".

الأهلي يعلن ضم محمد سيحا

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمد سيحا، حارس مرمى المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وانضم سيحا إلى النادي الأهلي، لمدة 5 مواسم مقبلة، قادمًا من نادي المقاولون العرب.

وكان سيحا قد لعب الموسم الماضي معارًا إلى نادي حرس الحدود، قبل أن يعود إلى المقاولون العرب.

ويعد محمد سيحا، هو ثالث صفقات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وحمدي فتحي القادم من الوكرة على سبيل الإعارة لمدة شهر.

ويأتي التعاقد مع سيحا، تعويضًا لرحيل حمزة علاء بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي. ويقيد الأهلي صفقاته الجديدة، خلال فترة القيد الممتدة حتى يوم 10 يونيو الجاري، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بفتح فترة قيد استثنائية تبدأ من يوم 1 يونيو وتستمر حتى نهاية يوم 10 من الشهر الجاري.

