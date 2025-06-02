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أحمد جودة - القاهرة -

دخل السوري عمر السومة في مفاوضات متقدمة مع نادي النجمة السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، من أجل الانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل، وفقًا لما أعلنه الإعلامي سالم آل كليب عبر منصة "إكس".

عرض مفاجئ يُبقي عمر السومة في دوري روشن للمحترفين

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات السومة الأخيرة التي أكد فيها استمراره في دوري روشن رغم هبوط ناديه الحالي، العروبة، إلى دوري يلو، في إشارة إلى نيته الانتقال إلى فريق جديد.

السومة قدّم أداءً لافتًا مع العروبة منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية، حيث شارك في 17 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3 لكنه لم يتمكن من تجنيب فريقه الهبوط.