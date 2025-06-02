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أحمد جودة - القاهرة -

ضمنت ثلاثة أندية من قارات مختلفة التأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، وذلك بعد تتويجها بألقاب قارية بارزة هذا الموسم، لتكتب تاريخًا جديدًا في مسيرتها الكروية.

3 أندية تحجز مقاعدها في كأس العالم للأندية 2029 بعد تتويجات تاريخية

البداية كانت مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح إنتر ميلانو الإيطالي بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية.

من قارة آسيا، تأهل الأهلي السعودي إلى مونديال الأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تغلّب على كاواساكي فرونتال الياباني 2-0 في النهائي، في نسخة شهدت تنافسًا عالي المستوى بين نخبة الأندية الآسيوية.

أما على صعيد القارة السمراء، فحقق بيراميدز المصري مفاجأة كبرى بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ليصبح رابع نادٍ مصري يشارك في البطولة العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا وذلك خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.