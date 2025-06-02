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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مجلة كيكر الرياضية الألمانية اليوم الإثنين أن نادي باير ليفركوزن رفض عرضا ثانيا من ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لضم فلوريان فيرتز صانع ألعاب منتخب ألمانيا.

باير ليفركوزن يرفض عرضا ثانيا من ليفربول لضم فيرتز

وأضافت أن العرض الثاني الذي قدمه ليفربول قيمته 118 مليون يورو (134 مليون دولار) إضافة إلى 12 مليون يورو حوافز مالية.

أوضحت كيكر أن النادي الإنجليزي كان قدم تقدم بعرض أولي قيمته 100 مليون يورو إضافة إلى 15 مليون يورو حوافز مالية.

وتستهدف إدارة ليفركوزن الحصول على 150 مليون يورو من بيع فيرتز، وهو الحد الأدنى الذي طالب به المدير الإداري فرناندو كارو لإتمام الصفقة في العام الماضي 2024.

وذكرت تقارير أن ناديي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي انسحبا من سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز، بسبب ارتفاع سعر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وأشارت كيكر إلى أن ناديي ليفربول وليفركوزن بصدد بدء جولة جديدة من المفاوضات لتضييق الفجوة المالية التي تبلغ 20 مليون يورو مع إمكانية إجراء صفقة تبادلية.

وتشير تقارير إلى أن ليفركوزن مهتم بالتعاقد مع هارفي إليوت لاعب ليفربول أو زميله جاريل كوانساه مدافع الفريق.

ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى يونيو 2027، ولا يتضمن شرطا جزائيا.