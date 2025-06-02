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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه المنتخب الألماني أزمة إصابات متفاقمة قبل مواجهته المرتقبة ضد منتخب البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الأربعاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا.

الإصابات تضرب ألمانيا مجددًا قبل موقعة البرتغال الحاسمة

آخر الضربات كانت إصابة المهاجم جوناثان بوركاردت بجرح قطعي في كعبه أثناء التدريب، مما أجبره على مغادرة المعسكر بعد أيام قليلة من تعويضه لأنجيلو ستيلر المصاب.

كما غادر نديم أميري بسبب مشكلة عضلية، وتعرض المدافع يان بيسيك لإصابة في نهائي دوري الأبطال.

قائمة الغيابات تشمل أيضًا أسماء بارزة مثل أنطونيو روديجير، جمال موسيالا، كاي هافيرتز، شلوتيربيك، كليندينست، وهنريكس، ما يضع المدرب في موقف صعب قبل المواجهة الحاسمة.