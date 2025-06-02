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أحمد جودة - القاهرة -

تأمل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أن تستغل مستواها القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" في تسليط الضوء على معاناة الأطفال في بلادها.

سفيتولينا تستغل تألقها في بطولة رولان جاروس لتسليط الضوء على معاناة الأطفال في أوكرانيا

وشنت روسيا حربا على أوكرانيا بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت سفيتولينا للصحفيين "أريد تسليط الضوء على معاناة في أوكرانيا،الأطفال، لأنهم مستقبلنا ويجب رعايتهم".

وتأهلت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما لدور الثمانية في رولان جاروس، حيث تستعد لمواجهة قوية أمام البولندية إيجا شفيونتيك حاملة اللقب، غدا الثلاثاء.

وبعد اندلاع الحرب، أسست سفيتولينا منظمة خيرية هدفها مساعدة الأطفال في بلادها على ممارسة الرياضة رغم الحرب.

وأضافت سفيتولينا "أسعى من خلال مؤسستي لمنح الأطفال فرصة مواصلة ممارسة الرياضة، ومواصلة الحلم والتدريب، وقضاء ساعة أو ساعتين يوميا للاستمتاع بالرياضة، والاستمتاع بطفولتهم بالانقطاع للحظات عما يحدث في العالم".

وأشارت لاعبة التنس الأوكرانية إلى أن مؤسستها الخيرية جمعت أكثر من مليون دولار خلال ثلاث سنوات.