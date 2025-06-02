نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان إلى مانشستر سيتي.. صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يستهدف فريق مانشستر سيتي التعاقد مع نجم خط هجوم باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده معهم هذا الموسم.

كشف فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن تحرك نادي مانشستر سيتي إلى ضم نجم خط هجوم باريس سان جيرمان محمود سنجاري

تفاصيل رحيل نجم باريس سان جيرمان

سيخضع المهاجم محمدو سانجاري البالغ من العمر 18 عامًا للفحص الطبي مع مانشستر سيتي.

‏من المقرر أن يوقع عقدًا طويل الأمد حيث أن استراتيجية مانشستر سيتي واضحة، وهي التعاقد مع المواهب الشابة المتميزة وتطويرها



يستأنف نادي مانشستر سيتي، يوم الإثنين 9 يونيو تدريباته، ثم يوم الخميس 12 يونيو ستسافر بعثة الفريق إلى أمريكا

ستقيم بعثة الفريق في ولاية فلوريدا

مباريات المجموعات لمانشستر سيتي ستكون في 3 ولايات (فيلادلفيا، جورجيا، فلوريدا) لهذا السبب تم اختيار المعسكر في ولاية فلوريدا

