نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: بيراميدز استحق اللقب الإفريقي عن جدارة.. والزمالك في خطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة بالفوز التاريخي لنادي بيراميدز على صن داونز وتحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف أن بيراميدز إستحق اللقب عن جدارة بعد ما قدمه طوال الموسم مؤكدا ان الكل كان على قلب رجل واحد إدارة ولاعبين وجهاز فني لتسجيل تاريخ جديد للكرة المصرية.

وحذر شبانة نادي الزمالك من تراجع بطولاته وشعبيته أمام بيراميدز والذي استطاع خلال سنوات قليلة من إنشاءه إحراز لقب فشل الزمالك في الوصول إليه من ٢٣ عام ليكون القطب الثاني مع الأهلي.

وطالب شبانة مسئولي الزمالك بحلول جذرية تنقذ النادي خاصة في ظل تكرار إيقاف القيد خلال الفترة الماضية.

