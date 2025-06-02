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أحمد جودة - القاهرة -

يرى البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب الذي يضمن له التتويج بدوري أبطال إفريقيا في القاهرة، قائلا إن فريق بيراميدز قدم كل ما لديه لينتزع اللقب متفوقا بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.

مدرب صن داونز ينتقد أداء فريقه بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام بيراميدز

قال كاردوزو في تصريحات لشبكة سوبر سبورت الجنوب إفريقية "حقيقة أنني لست سعيدا لا تعني أنني لست فخورا بما حققه الفريق حتى الوصول للمباراة النهائية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أنه كان ينقصنا شيء، ولم نظهر بالمستوى المأمول لتحقيق الفوز".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بمن الأفضل أو الأسوأ، لأنه ما دام هناك فريق فائز، فهذا يعني أنه كان الأفضل".

واصل "أريد الإشارة أيضا إلى أنه في طريقنا للنهائي، هزمنا الأهلي المصنف الأول في إفريقيا بالدور قبل النهائي، وقبلها تفوقنا على الترجي التونسي المصنف الثاني في القارة".

واستطرد المدرب البرتغالي "عندما توليت المسؤولية كان الفريق يعاني للتأهل من دور المجموعات وبدأت بمواجهة قوية ضد الرجاء المغربي، ورغم صعوبة المجموعة نجحنا في التأهل للأدوار الإقصائية".

واستدرك "ولكن فريق بيراميدز تنافسي للغاية، وكان قادرا على منعنا من الأداء بطريقتنا، والأهم من ذلك أن لاعبيه كانوا يقاتلون على كل كرة".

وأتم كاردوزو تصريحاته "أعتقد أننا لعبنا بطريقة أفضل من بيراميدز، ولكنهم كانوا أكثر تنافسية منا، وهذا ما صنع الفارق".

يذكر أن بيراميدز انتزع اللقب لأول مرة في تاريخه، ليصبح رابع فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا بعد الأهلي (12 مرة)، والزمالك (5 مرات)، والإسماعيلي (مرة واحدة).

وحقق بيراميدز اللقب بعد التعادل ذهابا 1 / 1 في بريتوريا، والفوز إيابا 2 / 1 في القاهرة، أمس الأحد.