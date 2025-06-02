نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يجيب.. هل حقق رمضان صبحي طموحه خارج الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز قد استعاد جزءا كبيرا من مستواه وكان أحد أهم أضلاع فريقه في الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رمضان صبحي مازال أمامه الكثير ليقدمه ليثيت نظرية أنه حقق طموحه بعيدا عن الأهلي خاصة وإنه منذ رحيل رمضان عن الأهلي حقق الفريق العديد من البطولات القارية والمحلية مقابل بطولتين فقط لبيراميدز وهي بطولات أعتاد عليها الأهلي.

وأضاف شبانة بيراميدز مقبل على العديد من التحديات القارية والعالمية والتي ستكون الإختبار الحقيقي لطموح النادي.

