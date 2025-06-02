نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، في أول اختبار رسمي له مع الفريق الملكي.

ويشارك ريال مدريد ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي، في نسخة موسعة من البطولة تضم 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخها.

جدول مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025:

• 18 يونيو: ريال مدريد × الهلال — الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

• 22 يونيو: ريال مدريد × باتشوكا — الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

• 27 يونيو: سالزبورغ × ريال مدريد — الساعة 04:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر

جوائز قياسية وبث عالمي

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على جذب كبار الأندية الأوروبية للمشاركة في البطولة عبر تقديم جوائز مالية ضخمة، في خطوة تهدف إلى رفع مكانة البطولة عالميًا بعد سنوات من تنظيمها بمشاركة محدودة.

وقد تصل مكافآت ريال مدريد إلى 120 مليون يورو في حال تتويجه باللقب في المباراة النهائية التي تُقام في نيويورك يوم 13 يوليو المقبل.

وتشهد البطولة اهتمامًا واسعًا، حيث تم تصميم كأس البطولة من قِبل دار المجوهرات العالمية Tiffany & Co.، وتم عرضها في جولات ترويجية حول العالم. كما أعلنت منصة DAZN أنها ستقوم ببث البطولة مجانًا على مستوى العالم، لتصل إلى جمهور أوسع من عشاق كرة القدم.

