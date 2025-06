نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الهلال السعودي لخوض تحدٍ جديد على الساحة الدولية، عندما يشارك في النسخة المرتقبة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الجاري، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

مباريات الهلال في كأس العالم للأندية:

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة القوية، التي تضم ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي، حيث يستهل مشواره بمواجهة نارية أمام بطل أوروبا:

• 18 يونيو: الهلال vs ريال مدريد

• 22 يونيو: الهلال vs ريد بول سالزبورج

• 26 يونيو: الهلال vs باتشوكا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى الولايات المتحدة في 13 يونيو، لبدء الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة النادي مساعيها لحسم ملف المدير الفني الجديد، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الحالي لإنتر ميلان، لقيادة الفريق خلال البطولة، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس الذي أُقيل مؤخرًا.

وتترقب جماهير “الزعيم” الظهور العالمي للفريق وتنتظر نتائج تليق بتاريخه العريق، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة بمقارعة الكبار والصعود إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.